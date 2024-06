Iga Świątek na to narzeka. Gwiazda męskiego tenisa ją popiera

Trudny tegorocznego Rolanda Garrosa mogą dawać się we znaki, o czym dobitnie przekonał się Hubert Hurkacz , który odpadł już z turnieju po porażce z Grigorem Dimitrowem. Wcześniej, w III rundzie Polak mierzył się z Denisem Shapovalovem, a ich mecz przez deszcz rozciągnął się do dwóch dni , podobnie jak pojedynek wrocławianina z Brandonem Nakashimą w II rundzie. Organizatorzy robią, co mogą, by nadążyć z harmonogramem, co sprawia, że niektóre spotkania kończą się w środku nocy. Iga Świątek zajęła wyraźne stanowisko w tej sprawie, a negatywnymi odczuciami podzielił się także siódmy tenisista świata, czyli Casper Ruud.

Iga Świątek nie jest zachwycona godzinami meczów na Rolandzie Garrosie

- Nie jest łatwo grać i nie jest tak, że godzinę po meczu zasypiamy. Zwykle zajmuje nam to jakieś cztery godziny, żeby się zrelaksować, a potem trzeba zrobić odnowę, są obowiązki medialne. To nie jest tak, że praca kończy się w momencie zamknięcia meczu. Zawsze byłam jedną z tenisistek, które mówiły, że powinniśmy zaczynać trochę wcześniej. Poza tym nie wiem, czy jeśli kibice będą oglądać te mecze, to następnego dnia będą musieli iść do pracy lub robić coś innego, podczas gdy mecze kończą się o 2 lub 3 nad ranem. Ale to nie zależy od nas, my musimy zaakceptować wszystko, co nas spotyka - powiedziała liderka światowego rankingu na konferencji prasowej.