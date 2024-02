Tryumfem 25-latki zachwycają się zagraniczni eksperci. Były amerykański tenisista Andy Roddick nie wa wątpliwości, że na ten moment to zawodniczka pochodząca z Mińska jest gwiazdą w swojej dyscyplinie.

~ zaznaczył legendarny sportowiec w podcaście "Served With Andy Roddick".

Białorusinka została obsypana komplementami także przez znany portal "tennis-infinity.com". Niebywałe, co o niej napisano.

Sabalenka mistrzynią Australian Open. Zobacz piłkę meczową. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka w centrum uwagi. To ją wyróżnia od Igi Świątek

Iga Świątek pożegnała się z turniejem w Melbourne już w trzeciej rundzie i zdaniem zagranicznym mediów, może niebawem zostać zdetronizowana przez swoją najgroźniejszą rywalkę. Wspomniany portal przedstawił pięć powodów, które przemawiają za 25-latką. Jednym z nich jest niesamowita siła fizyczna Białorusinki na korcie. "Niewiele zawodniczek WTA ma moc, aby dorównać nuklearnemu uderzaniu Sabalenki. Przerażające jest to, że tenisistka wprowadziła bardziej zrównoważony sposób gry w mądrzejszy tenis" - zaznaczono.

Ostatnią rzeczą, na którą zwrócono uwagę jest forma zawodniczki w turniejach zaliczanych do Wielkiego Szlema. "Sabalenka od ponad roku jest najbardziej konsekwentnym graczem WTA na poziomie Wielkiego Szlema. Od początku US Open 2022 Sabalenka dotarła do półfinału lub lepiej w następnych sześciu turniejach Wielkiego Szlema, w których rywalizowała, zdobywając dwa tytuły" - zauważono.