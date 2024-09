Iga Świątek na głównym korcie, a tuż obok thriller. Polak w ćwierćfinale US Open

W momencie, gdy Iga Świątek wchodziła na Arthur Ashe Stadium, napłynęły do nas znakomite wieści z kortu numer 7, gdzie rywalizował Jan Zieliński. Polak i grająca z nim w duecie Su-Wei Hsieh awansowali do ćwierćfinału miksta. Pierwszy set przegrali po tie-breaku, ale później zdołali się podnieść i tak jak to miało miejsce w finale Wimbledonu, pokonali Santiago Gonzaleza i Giulianę Olmos 6:7(4), 6:4, 10-6. Wciąż pozostają w grze o trzeci wielkoszlemowy tytuł w tym sezonie.