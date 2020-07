Triumfatorka juniorskich turniejów wielkoszlemowych pochwaliła się w sieci zdjęciem z dzieciństwa. Iga Świątek pozuje na nim ze swoją starszą siostrą, która, jak się okazało, ma powód do świętowania.

Polska nadzieja tenisa po przerwie powróciła na kort, wygrywając turniej Elle Spirit Open w szwajcarskim Montreux. Iga Świątek ma niewątpliwie powód do dumy, bowiem przebojem zdobywa kolejne sportowe doświadczenia, zjednując sobie serca kibiców tenisa.

Jak się okazuje, dumna może być nie tylko z siebie. Niedawno na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie z siostrą z dzieciństwa. Starsza siostra Agnieszka zdała właśnie sesję egzaminacyjną na lublińskiej uczelni. Za nią kolejny krok do stania się panią stomatolog.

"Agata Świątek obchodzi dziś urodziny i jednocześnie zakończyła sesję z najlepszymi wynikami. Mam nadzieję, że jest z siebie dumna, jak na tym zdjęciu" - napisała 19-latka pod fotografią.

Na publikację zareagowała sama Agnieszka, która przyznała, że jest dumna nie tylko z siebie, ale również z utalentowanej siostry tenisistki.

Iga Światek zajmuje aktualnie 49. pozycję w rankingu WTA.

