Jeśli ktoś wątpił w Igę Świątek po odpadnięciu z Jeleną Rybakiną w czwartej rundzie Australian Open, znacznie się pomylił. Raszynianka w Dausze i Dubaju pokazała znacznie wyższy poziom niż w meczu urodzoną w Moskwie reprezentantką Kazachstanu. Swoją dyspozycją nawiązała do 2022 roku, w którym przecież triumfowała na kortach Rolanda Garrosa i US Open.

Świątek - Fernandez. Skrót meczu. WIDEO / Assosiated Press / © 2023 Associated Press

Liczby przemawiają za Igą Świątek. W pięciu klasyfikacjach jest liderką

Co ciekawe, jeśli chodzi o liczbę asów serwisowych, to nie jest ona zbyt imponująca - Polka znajduje się dopiero w szóstej dziesiątce tej klasyfikacji. W tenisie nie chodzi jednak o kończenie punktów zawsze tylko jednym uderzeniem, a o uzyskanie dominacji w wymianie. Można tutaj znaleźć pewne podobieństwo Świątek do Rafaela Nadala.