Amerykanka to pierwsza rywalka Igi Świątek w dziejach jej występów w turniejach WTA - było to 30 grudnia 2018 roku w Auckland w Nowej Zelandii. Z kolei Alyson Van Uytvanck to tenisistka, która z Igą Świątek ma... dodatni bilans. Wygrała z Polką w 2019 roku w Budapeszcie. Wtedy to ona była rozstawiona, a Polka - kwalifikantką. Teraz Iga Świątek będzie zdecydowaną faworytką starcia z którąkolwiek z tych zawodniczek.