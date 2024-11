Iga Świątek ma problem. A będzie jeszcze większy, trener otwarcie ostrzega

Coraz ciekawsza robi się sytuacja w zmaganiach WTA . O ile jeszcze niedawno tylko Aryna Sabalenka chwilami potrafiła nawiązać walkę z dominującą Igą Świątek, o tyle teraz Polce potrafi postawić się większa liczba tenisistek. Raszynianka w Rijadzie nie awansowała do czołowej czwórki zawodów Finals. Wcześniej w ćwierćfinale US Open przegrała z Jessiką Pegulą. Bolesna dla podopiecznej Wima Fisetta okazała się również potyczka z Qinwen Zheng na igrzyskach w Paryżu. To właśnie Chinka w półfinale zakończyła marzenia 23-latki związane z wywalczeniem złotego medalu .

Azjatka stała się zresztą jednym z objawień drugiej połowy sezonu. Po mistrzostwie olimpijskim, rok młodsza od naszej rodaczki sportsmenka triumfowała w imprezie w Tokio. Nieco wcześniej, przed własną publicznością w Pekinie, dopiero w finale uznała wyższość Aryny Sabalenki . W nagrodę poleciała do Rijadu, gdzie również zagrała o tytuł. 9 listopada po trzysetowej batalii pokonała ją Coco Gauff . Pojedynek stał jednak na szalenie wysokim poziomie i Qinwen Zheng absolutnie nie może mieć powodów do wstydu.

Qinwen Zheng w natarciu. Już raz wygrała w Paryżu i nie chce na tym poprzestać

Wygląda na to, że kibice powoli muszą przyzwyczajać się do obecności Chinki w ścisłej światowej czołówce. Na jej ekspresowe postępy uważać musi między innymi Iga Świątek. Ostrzeżenie gwiazdom tenisa wysłał opiekun wciąż pnącej się w górę sportsmenki. "Jeśli będzie się dalej poprawiać, to jestem optymistą. Wyznaczanie celów zawsze jest skomplikowane, ale myślę, że możliwa jest już powoli wygrana w Wielkim Szlemie. Będzie o to ciężko, ponieważ wiele tenisistek celuje w identyczny wynik. Dobre rezultaty przyjdą wraz z dalszym rozwojem. Nie sądzę, że ona w pełni wykorzystuje już teraz swój potencjał. Gra na 60 procent tego na co ją finalnie stać" - przekazał Pere Riba na łamach "puntodebreak.com".