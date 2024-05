Tenisowy sezon na mączce powoli wkracza w długo wyczekiwaną przez kibiców fazę . Już tylko parę tygodni pozostało do najważniejszego punktu w tej części kalendarza. Mowa o Rolandzie Garrosie, zdominowanym w ostatnich latach przez Igę Świątek. Raszynianka także i w tym roku jest główną faworytką do zgarnięcia imponującego trofeum. Po porażce w Stuttgardzie na etapie półfinału z Jeleną Rybakiną, Polka w kapitalny sposób zrehabilitowała się w Madrycie. Do finału przeszła niczym burza, jednego seta w ćwierćfinale zabrała jej Beatriz Haddad-Maia. Na zakończenie zmagań w stolicy Hiszpanii nasza rodaczka dała pokaz świetnego tenisa, spędzając ponad trzy godziny na korcie wraz z Aryną Sabalenką .

Po morderczym i wyniszczającym boju ostatnią piłkę wygrała raszynianka, która wzbogaciła się o kolejne punkty do rankingu WTA. Niedawno oficjalnie minęło sto tygodni prowadzenia Polki w tym prestiżowym zestawieniu. Gratulacje płynęły do niej z całego świata. "Gratuluję Ci kolejnego wspaniałego turnieju i zdobytego trofeum, wykonujesz niesamowitą pracę. Mam nadzieję jednak, że za rok ten puchar trafi do mnie. Trzy godziny wspaniałego tenisa, mam nadzieję, że szybko zregenerujemy się do walki w następnym turnieju" - komplementowała pierwszą rakietę świata Aryna Sabalenka.