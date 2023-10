Iga Świątek ma niesamowity bilans. Polka zabrała głos przed finałami WTA

Poznaliśmy skład grup w finałach WTA, które odbędą się w meksykańskim Cancun. Impreza zacznie się już w niedzielę, ale Iga Świątek pierwszy mecz rozegra dopiero w poniedziałek i to późnym wieczorem czasu polskiego. Podczas tego turnieju poznamy nową zwyciężczynie, gdyż do tej pory żadna z tenisistek, które wystąpią w tym roku, w nim nie triumfowała. Patrząc na bezpośrednie mecze z grupowymi rywalkami, to Polka jest faworytką do awansu.