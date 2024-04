Iga Świątek już na starcie zaskoczona w Stuttgarcie. Wystarczyło 20 sekund

Iga Światek wkracza na korty ziemne. Już w czwartek przystąpi do rywalizacji w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, gdzie okazała się bezkonkurencyjna w dwóch poprzednich edycjach. Jak będzie tym razem? Na Polce ciąży ogromna presja, o czym przekonała się już dzień przed pierwszym występem. Część kibiców zrezygnowała z oglądania trwających spotkań, by zobaczyć, jak pierwsza rakieta świata odbija piłkę... podczas treningów. Do sieci trafił krótki film.