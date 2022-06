Iga Świątek jest jak trzecia siostra Williams! Będzie rekord?

Polka jest już w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open na kortach Rolanda Garrosa, gdzie zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Jeżeli wygra, będzie to jej 33. kolejne zwycięstwo, a zatem Polka zacznie ścigać rekord Sereny Williams - 34 mecze bez porażki. Jak mówi jednak, stara się o tym myśleć jak najmniej. - Zewsząd słyszę pytania o rekord, o to ile mogę wygrać i kiedy przegram. Staram się zaakceptować już teraz fakt, że kiedyś przegram. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi - mówi w podcaście WTA Insider. - Głęboko wierzę w to, że sky is the limit oraz że mogę osiągnąć wiele, ale pomaga mi to, że nie patrzę za bardzo za siebie. Oszczędzam dzięki temu sporo energii. Jestem z tego bardzo dumna.

W walce o ćwierćfinał Iga Świątek miała nieco problemów w pierwszym secie z młodą Chinką Zheng Qinwen. Pokonała ją jednak. Jak przyznaje, pomógł ją nieco niekonwencjonalny sposób. Zamiast skupiać się zbytnio na swej technice, wolała w tym czasie posłuchać Dua Lipa. - Nie było łatwo znaleźć rozwiązanie, znaleźć inną taktykę i zrobić coś inaczej, ponieważ nie byłam pewna, co robię źle - przyznaje.

Zwycięstwo w Paryżu oznaczałoby, że Iga Świątek stałaby się pierwszą kobietą świata, która wygrała sześć kolejnych turniejów od czasów Belgijki Justine hein w latach 2007-2008.

Kiedy zagra Iga Świątek?

Ćwierćfinałowy mecz Igi Świątek z Jessicą Pegulą we French Open odbędzie się w środę 1 czerwca około godz. 13.30. Transmisja w Eurosport, a relacja na zywo na sport.interia.pl.