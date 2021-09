Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dziś w półfinałach

Tenis

To będzie pasjonujący dzień dla fanów tenisa w Polsce. Iga Świątek i Hubert Hurkacz dotarli do półfinałów turniejów w Ostrawie i Metz. Już dziś zagrają o awans do finałów. Transmisja meczu Hurkacza na Polsat Sport News oraz na platformie Polsat Sport Go.

