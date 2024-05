Iga Świątek doprowadziła rywalkę do łez. Poruszająca scena i jeszcze takie słowa

Do tie-breaka doszło już w pierwszym secie. Po tym jak pewnie wygrała go Iga Świątek, wydawało się, że Polka pójdzie za ciosem i szybko odprawi z kwitkiem utytułowaną rywalkę. Nic bardziej mylnego. W Azjatkę wstąpiły w nowe siły, drugi set okazał się teatrem jednej aktorki, tej niżej notowanej. Wynik 6:1 na korzyść Japonki mówił wszystko. Dwukrotna triumfatorka US Open zyskała mnóstwo pewności siebie, momentami była wręcz nie do zatrzymania. W ostatniej partii kilka piłek dzieliło ją od wyeliminowania faworytki. Na tablicy wyników zrobiło się 5:2. Musiała dołożyć tylko albo aż jednego gema.