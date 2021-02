Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA w Adelajdzie! Polka wygrała z Danielle Collins 6:2 w pierwszym secie i prowadziła już 3:0 w drugim, gdy Amerykanka poddała spotkanie z powodu kontuzji.

Ćwierćfinałowa rywalka Igi Świątek, Danielle Collins została już wcześniej okrzyknięta "tykającą bombą". Amerykanka w tym turnieju zdążyła już pokonać liderkę światowego rankingu Ashleigh Barty.

Jednak od początku spotkania to Świątek dominowała na korcie. Już w pierwszym serwisie przełamała rywalkę, wychodząc na prowadzenie 3:0. Później Collins zdobyła dwa kolejne gemy, ale było to wszystkim, na co było ją stać w pierwszym secie.

W trzech kolejnych gemach Polka dwukrotnie przełamała Amerykankę i gładko wygrała pierwszego seta 6:2. W ostatnim gemie sfrustrowana Collins nie wygrała ani jednej piłki przy własnym serwisie.

Drugi set także był popisem Świątek. Pierwszego gema Polka wygrała z problemami, ale w drugim i trzecim nie pozwoliła rywalce wygrać choćby jednej wymiany!



Przy stanie 3:0 dla Świątek w drugim secie, Collins poprosiła o przerwę medyczną i w towarzystwie fizjoterapeutki udała się do szatni. Amerykanka wróciła jeszcze na kort, ale nie była w stanie kontynuować gry.

W półfinale nasza tenisistka zmierzy się ze Szwajcarką Jil Teichmann.



Iga Świątek - Danielle Collins 6:2, 3:0 i krecz Collins





