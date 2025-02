Iga Świątek czeka na hit, a tu WTA ogłasza. Jest komunikat. Zawieszenie potwierdzone

Wszystko zaczęło się jeszcze przed startem ubiegłorocznego US Open, gry reprezentantka Kazachstanu wydała niespodziewany komunikat, informując że nie będzie dłużej współpracować ze swoim trenerem - Stefano Vukovem . Wedle późniejszych informacji, miało to być spowodowane nieakceptowalnym zachowaniem Chorwata.

Jakże zaskakujący był więc fakt, że wraz z początkiem nowego roku Jelena Rybakina ogłosiła powrót do współpracy ze Stefano Vukovem . Zwłaszcza, że przecież w listopadzie związała się z trenerem Goranem Ivaniseviciem. Na nowo zatrudniony 37-latek przyznał nawet otwarcie, że wybiera się do Melbourne, by wspomóc swoją podopieczną podczas wielkoszlemowej rywalizacji.