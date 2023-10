Iga Świątek będzie miała większą konkurencję. Właśnie to ogłoszono, są zachwycone

Spośród tej trójki Wozniacki ma już za sobą powrót na kort po przerwie macierzyńskiej. W 2019 r. wyszła za mąż za byłego koszykarza NBA Davida Lee, a w 2020 roku ogłosiła zakończenie kariery. Urodziła dwójkę dzieci, ale mimo to "ciągnęło" ją do rywalizacji. 33-latka, zwyciężczyni Australian Open w 2018 roku i dwukrotna finalistka US Open (2009, 2014), zagrała w sierpniowych turniejach w Montrealu i Cincinnati, a następnie w US Open, otrzymując od organizatorów "dziką kartę". Dotarła do 1/8 finału, w której uległa Amerykance Cori Gauff, późniejszej triumfatorce.