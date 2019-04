Iga Świątek awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA na kortach ziemnych w szwajcarskim Lugano. 17-letnia Polka w ćwierćfinale pokonała rozstawioną z numerem "8" Białorusinkę Wierę Łapko 4:6, 6:4, 6:1.

Zdjęcie Iga Świątek /Tomasz Radzik /East News

To duży sukces naszej tenisowej nadziei. Świątek po raz pierwszy awansowała do najlepszej czwórki imprezy tej rangi. Dzięki awansowi do półfinału w Lugano w przyszłym tygodniu nasza tenisistka powinna wskoczyć do czołowej setki rankingu WTA.

Reklama

Zajmująca 115. w rankingu WTA Świątek nigdy wcześniej nie zmierzyła się z 65. w tym zestawieniu Łapko.



Świątek dobrze rozpoczęła spotkanie i w czwartym gemie przełamała serwis rywali. Łapko jednak szybko opanowała sytuację. Odrobiła stratę przełamania, a do końca pierwszej partii oddała Polce jedynie gema. W efekcie wygrała pierwszego seta 6:4.



Początek drugiego nie zapowiadał zwrotu akcji. Białorusinka szybko przełamała serwis Świątek. Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego miała chwile zwątpienia, czego wyraz dała podczas rozmowy ze szkoleniowcem. Ten zachęcał ją, by nie oddawała pola szybko grającej rywalce. pomogło, bo nasza tenisistka grała coraz lepiej i wygrała cztery gemy z rzędu. Nie przeszkodził jej lekki zastój, który rywalka wykorzystała, aby wyrównać na 4:4. Dziewiątego gema Świątek wygrała "na sucho", a po chwili cieszyła się ze zwycięstwa w drugim secie.



Ostatnia partia była już popisem Polki. Białorusinka wprawdzie przełamała jej serwis na początku, ale później nie potrafiła nawiązać wyrównanej walki i nasza tenisistka wygrała 6:1.

Mecz trwał dwie godziny i pięć minut. Polka posłała dziewięć asów, o dwa więcej od Łapko.

Niespełna 18-letnia Polka dzień wcześniej wyeliminowała rozstawioną z "trójką" Viktorię Kuzmovą 6:3, 3:6, 6:2. 46. na światowej liście Słowaczka jest najwyżej notowaną tenisistką pokonaną przez warszawiankę.



W półfinale Świątek zmierzy się ze słynną Rosjanką Swietłaną Kuzniecową lub Czeszką Kristyną Pliszkovą. Drugą parę tworzą Słowenka Polona Hercog i Francuzka Fiona Ferro.

Nastolatka rozgrywa pierwszy w karierze w pełni "dorosły" sezon. Pomijając start w reprezentacji Polski w Pucharze Federacji, przed zawodami w Lugano wystąpiła w tym roku w czterech imprezach WTA i w wielkoszlemowym Australian Open. Do głównej drabinki dostała się w jednym turnieju cyklu - w Budapeszcie zatrzymała się na drugiej rundzie. Podobnie potoczyły się jej losy w Melbourne.

Dobry występ w Szwajcarii zaowocuje kolejnym awansem w rankingu. Po piątkowym zwycięstwie ma szanse zadebiutować w poniedziałek w Top100. Obecnie w wirtualnym zestawieniu jest 99.



W Lugano zaprezentowała się także Magdalena Fręch. Łodzianka, która do głównej drabinki dostała się z eliminacji, odpadła w pierwszej rundzie.

Wyniki ćwierćfinałów gry pojedynczej:

Iga Świątek (Polska) - Wiera Łapko (Białoruś, 8) 4:6, 6:4, 6:1

Fiona Ferro (Francja) - Stefanie Voegele (Szwajcaria) 7:5, 7:6 (7-5)

Polona Hercog (Słowenia) - Weronika Kudermetowa (Rosja) 6:4, 6:1