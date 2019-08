Iga Świątek przebiła się przez kwalifikacje, a teraz awansowała do II rundy mocno obsadzonego turnieju Rogers Cup w Toronto. Jej dzisiejsza rywalka, wyżej notowana (45. na liście WTA) Chorwatka z australijskim paszportem - Alja Tomljanović skreczowała po piątym gemie.

Już w drugim gemie Polka przełamała serwis rywalki i wyszła na prowadzenie 2-0. Tomljanović popełnia dużo błędów, a Iga imponuje dobrą defensywą.

Świętek pewnie też wygrała swojego drugiego gema serwisowego i wyszła na 3-0.



W piątym gemie doszło do pierwszego kryzysu Igi. Alja miała pierwszą szansę na przełamanie serwisu, ale jej nie wykorzystała, trafiając w siatkę przy returnie z drugiego podania.



Po piątym gemie Tomljanović poprosiła o interwencję lekarza, z uwagi na problemy z barkiem i plecami. Mimo tej interwencji Alja oddała mecz walkowerem.



W drugiej rundzie Świątek zmierzy się z Dunką polskiego pochodzenia Caroliną Wozniacki.



Rogers Cup posiada pulę nagród 2,830 mln dolarów. Za awans do II rundy Świątek otrzyma 14920 tys. dolarów i 60 pkt rankingowych. Oznaczać to dla niej będzie awans o cztery pozycje w rankingu WTA, na 61. miejsce.





I runda Rogers Cup w Toronto

Iga Świątek - Aja Tomljanović - krecz Tomljanović

