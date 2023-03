Idzie jak burza w kolejnym turnieju. Przeszkodziła mu jednak... pogoda

19-latek w ostatnim czasie spisuje się wyśmienicie. W tamtym roku triumfował w wielkoszlemowym US Open, co dało mu pierwsze miejsce w rankingu ATP. Potem jednak przyplątała się kontuzja, która spowodowała, że tenisista nie wystąpił w styczniu w Australian Open i stracił liderowanie na rzecz Novaka Djokovicia .

W Miami Hiszpan również idzie jak burza. Do ćwierćfinału dotarł bowiem także bez straty seta. W środę nastolatek miał rozgrywać swój pojedynek z Amerykaninem Taylorem Fritzem , ale na przeszkodzie stanęła... pogoda.

Tenis. Jannik Sinner czeka na rywala

21-latek z San Candido dobrze się czuje w Miami, gdyż w 2021 roku dotarł tu do finału, w którym musiał uznać wyższość Huberta Hurkacza, a przed rokiem odpadł w ćwierćfinale. Co ciekawe, w obu tych edycjach po drodze wyeliminował... Ruusuvuoriego. W środę pokonał go już po raz piąty w karierze, a ich wzajemny bilans uzupełnia jedno zwycięstwo 23-letniego zawodnika z Helsinek.