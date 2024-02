Idzie jak burza, niebawem ma zagrać ze Świątek. Polka niedawno z nią przegrała

Ostapenko demoluje w Katarze. Możliwe, że niebawem zmierzy się ze Świątek

Na początku września 2023 roku to właśnie Łotyszka sprawiła wielką niespodziankę i wyeliminowała Igę Świątek z US Open już w 1/8 finału. W pierwszym secie tamtego meczu górą była Polka, ale dwie pozostałe odsłony, to był prawdziwy koncert Jeleny Ostapenko. W ostatniej partii straciła ona tylko jednego gema, nie pozostawiając złudzeń co do tego, która z zawodniczek zasługuje na awans do ćwierćfinału.