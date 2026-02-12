W listopadzie zeszłego roku Iga Świątek zagrała przed polską publicznością po raz pierwszy od 2,5 roku - zdecydowała się na występ w turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie, mimo że chwilę wcześniej występowała jeszcze w Rijadzie w WTA Finals. Była oczywiście liderką drużyny prowadzonej przez Dawida Celta, bardzo pewnie wygrała swoje singlowe spotkania z Elyse Tse z Nowej Zelandii oraz Gabrielą Lee z Rumunii. Kolejne punkty dołożyły jeszcze: Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz deble z ich udziałem, ale także i Martyny Kubki.

Biało-Czerwone zapewniły sobie awans do fazy play-off, ta zaś odbędzie się w kwietniu tego roku. Już nie w formie turniejów, ale "zwykłego" meczu, składającego się z czterech potyczek singlowych i jednej deblowej.

Polska była rozstawiona, ale trafiła na mocną Ukrainę, z którą przegrała rok temu w Radiomiu. Wtedy bez Świątek, ale też i kontuzjowanej Magdaleny Fręch, a w trakcie wypadła jeszcze chora Magda Linette. Stąd i późniejsza rywalizacja w Gorzowie o utrzymanie się w grupie światowej.

Sęk w tym, że to Ukraina powinna zorganizować to starcie - z uwagi na fakt, że ostatnio gościła na naszym terenie. Tyle że nie może tego uczynić w swoim kraju, z uwagi na wojnę z Rosję, a w niedalekiej przeszłości np. grała z Rumunią na... Florydzie. Działacze obu stron uzgodnili, że to Polska przejmie organizację tego spotkania. I wybierze nawierzchnię. Szczegółowe informacje musiały być wysłane do ITF do 16 lutego.

A dziś podano szczegóły.

Puchar Billie Jean King. Polska zagra z Ukrainą w Gliwicach. Wybrano też rodzaj nawierzchni

Trzeba przyznać, że działacze zaimponowali tym razem rozmachem. Mecz zostanie zorganizowany w PreZero Arena w Gliwicach na Śląsku, czyli - w optymalnych warunkach - będzie go mogło śledzić ponad 15 tys. widzów. Zapewne wiele zależy od decyzji Igi Świątek, ale i tu poczyniono znów kroki, by zachęcić wiceliderkę rankingu do gry przed startem zmagań na mączce.

Iga Świątek i Dawid Celt AFP

Rywalizacja odbędzie się bowiem 10 i 11 kwietnia, czyli już po największych turniejach na twardej nawierzchni w USA, a jeszcze przed startem najważniejszych imprez na mączce. Owszem, wcześniej odbędzie się rywalizacja na kortach ziemnych w Charleston w USA, a w czasie spotkania Polska - Ukraina kończyć się będzie przeniesiony z lutego na kwiecień halowy turniej w Linzu, też na mączce (WTA 500). Dopiero po BJK rusza jednak WTA 500 w Stuttgarcie, a później tysięcznik w Madrycie - to zwykle pierwsze imprezy w kalendarzu Raszynianki na tej nawierzchni.

I teraz szefowie polskiego tenisa poinformowali, że w Gliwicach, podobnie jak rok temu w Radomiu, zbudowany zostanie kort o nawierzchni ziemnej. To zaś wyraźny sygnał w kierunku najlepszej polskiej tenisistki.

W czwartek odbyło się też losowanie Grupy Światowej I Pucharu Davisa. Polacy mieli pecha - między 18 a 20 września zagrają bowiem z Australią, ale... na wyjeździe.

Iga Świątek, BJK Cup Jorge Guerrero / AFP AFP