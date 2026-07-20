I jest 6:0, 6:0 w meczu Polki z Bielska-Białej. Efektowny powrót po kontuzji
Aż trzy spośród siedmiu reprezentantek Polski, które plasują się wśród 205 najlepszych zawodniczek singlowego rankingu WTA, stanowią tenisistki związane z klubem BKT Advantage Bielsko-Biała. Jedną z nich jest Linda Klimovicova. W ostatnim czasie 22-latka zmagała się z problemami zdrowotnymi. Wczoraj ponownie zobaczyliśmy ją na korcie. Zanotowała efektowny powrót, nie tracąc choćby gema w meczu gry pojedynczej. W dodatku dokonała tej sztuki przed lokalną publicznością.
Linda Klimovicova miała świetny początek sezonu 2026, kiedy to zadebiutowała w głównej drabince wielkoszlemowej imprezy podczas Australian Open. Później przytrafił się gorszy moment, notowała tylko pojedyncze zwycięstwa. Promykiem nadziei na powrót do dobrej dyspozycji był występ w turnieju WTA 125 w Oeiras pod koniec kwietnia. Wówczas nasza reprezentantka dotarła aż do półfinału, ulegając dopiero Fionie Ferro.
Niestety mecz z Francuzką zapoczątkował kolejny słabszy fragment w wykonaniu 22-latki. W następnych spotkaniach nie mogła zdobyć choćby seta. W pierwszej rundzie eliminacji do Wimbledonu stoczyła zacięty pojedynek z Lulu Sun, ale ostatecznie skończyło się na szóstym przegranym spotkaniu z rzędu. Klimovicova próbowała szukać przełamania, schodząc na nieco niższy poziom rozgrywkowy.
Po wielkoszlemowych kwalifikacjach na trawie udała się do portugalskiego Elvas, na imprezę rangi W50 na kortach twardych. Do przełomu nie doszło, w dodatku przytrafiły się problemy zdrowotne. Nasza tenisistka skreczowała przy stanie 3:6, 0:4 w starciu z Darią Chomutsianską. Od 1 lipca nie widzieliśmy jej na zawodowych arenach. W dzisiejszym notowaniu zabrano jej punkty za ubiegłoroczny triumf w turnieju W75 w Vitoria-Gasteiz, przez co wypadła z TOP 200 - na 205. miejsce.
Linda Klimovicova znów na korcie
Na szczęście wygląda na to, że kłopoty ze zdrowiem już za Klimovicovą. Wczoraj 22-latka pojawiła się na kortach w Bielsku-Białej, by reprezentować barwy swojego klubu, czyli BKT Advantage. Linda wzięła udział w drugiej kolejce Tenis LIGI, czyli Drużynowych Mistrzostw Polski. Nasza tenisistka miała zatem okazję wystąpić przed lokalną publicznością. Klimovicova rozegrała dwa spotkania - najpierw singla, a potem debla.
W grze pojedynczej zmierzyła się z Gabrielą Kraską, reprezentującą WKT Mera Warszawa. Zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała była wyraźną faworytką pojedynku i wywiązała się z tej roli. W błyskawiczny sposób wygrała mecz rezultatem 6:0, 6:0. Później Linda wystąpiła w deblu, razem z Darią Kuczer. W rywalizacji duetów również doszło do pogromu - triumfowały 6:2, 6:0 przeciwko Gabrieli Krasce oraz Beacie Hancharuk.
W całym starciu klub Klimovicovej pokonał zespół ze stolicy aż 6-0. W sześciu rozegranych potyczkach, drużyna z Bielska-Białej straciła zaledwie trzy gemy. Do efektownego triumfu przyczynili się także: Maks Kaśnikowski, Jakub Jędrzejczak, Łukasz Kubot oraz David Poljak. Po dwóch kolejkach BKT Advantage ma jedną wygraną oraz jedną porażkę. 21 czerwca w Bytomiu ulegli WKS Grunwald Poznań 2:4, grając w osłabionym składzie. Wczorajsze efektowne zwycięstwo zapewniło jednak Bielszczanom awans do Final Four rozgrywek.