I jest 6:0, 6:0 u progu Wimbledonu. Koncert Polki na trawie w 54 minuty

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Ledwie skończył się Roland Garros, a już niebawem rozpocznie się kolejna impreza tej rangi - Wimbledon. Za 11 dni wystartują kwalifikacje do głównych rozgrywek w Londynie. Jedną z oczekujących zawodniczek na wejście do eliminacji jest Martyna Kubka. Nasza reprezentantka szykuje się do ewentualnego debiutu w wielkoszlemowych kwalifikacjach. U progu tych zmagań Polka popisała się efektownym zwycięstwem na trawie, bez straty gema.

Martyna Kubka rywalizuje obecnie podczas turnieju na kortach trawiastych
Martyna Kubka rywalizuje obecnie podczas turnieju na kortach trawiastychFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl

25 maja zamykały się listy startowe do eliminacji Wimbledonu. Martyna Kubka do końca walczyła o jak najlepszy ranking, by dać sobie szanse na debiut w wielkoszlemowych kwalifikacjach. Finalnie udało się osiągnąć 237. miejsce, co na ten moment stanowi jej "życiówkę". Ostatnim turniejem, w którym walczyła o poprawę pozycji, były zmagania rangi ITF W75 w Koszycach. Dotarła w nich do półfinału, ulegając rozstawionej z "1" Tyrze Caterinie Grant. Rekordowa lokata w kobiecym zestawieniu przełożyła się na... 18. miejsce w gronie oczekujących tenisistek do wejścia do eliminacji.

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Naszej reprezentantce pozostało zatem oczekiwanie na ewentualne wycofania. A te lubią się pojawiać w ostatniej chwili, więc teoretycznie Kubka może jeszcze zagościć w drabince kwalifikacji do Wimbledonu. 25-latka nie próżnuje i chce jak najlepiej przygotować się do potencjalnej rywalizacji w Londynie. Właśnie bierze udział w turnieju ITF W50 w Hurghadzie, rozgrywanym na kortach trawiastych. W singlowych zmaganiach w Egipcie, Kubka została rozstawiona z "3".

Wczoraj zainaugurowała imprezę od pewnej wygranej - 6:3, 6:2 w starciu z Jelizawietą Kuliczkową. Dzisiaj Martyna zmierzyła się z Summer Yardley. 26-letnia Brytyjka plasuje się aktualnie na 1283. miejscu w singlowym rankingu WTA, czyli o 1040 pozycji niżej od będącej na 243. pozycji Kubki. Polka była zatem zdecydowaną faworytką pojedynku o ćwierćfinał ITF W50 w Hurghadzie. Rozmiar zwycięstwa okazał się jednak bardzo efektowny.

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Martyna Kubka w ćwierćfinale ITF W50 w Hurghadzie

Mecz rozpoczęła nasza reprezentantka. Martyna wykorzystywała atut swojego podania, szybko dokładała kolejne "oczka". Zdecydowanie więcej gry było przy serwisie zawodniczki z Wielkiej Brytanii. Już w drugim gemie doszło do przełamania, mimo że Yardley prowadziła 30-0. Tenisistka z Wysp wypuszczała korzystny wynik także w kolejnych rozdaniach przy własnym podaniu. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 6:0 na korzyść Kubki, po drugim setbolu.

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Początek drugiej części spotkania wyglądał dokładnie tak samo - zaczęło się od pewniej utrzymanego serwisu przez Polkę, a po zmianie stron doszło do przełamania, choć premierowe dwie akcje w gemie wygrała Summer. W trakcie trzeciego rozdania zobaczyliśmy pierwszą bardziej zaciętą rywalizację przy podaniu Martyny. Chociaż panie walczyły na przewagi, ostatecznie 25-latka nie musiała bronić break pointów. Po tym, jak w piątym gemie Kubka wróciła ze stanu 15-30, zrobiło się już 6:0, 5:0 z perspektywy turniejowej "3".

Po zmianie stron Yardley serwowała po to, by uniknąć tenisowego "rowerka". Po czterech akcjach było 30-30. Następnie pojawił się meczbol dla Martyny. Summer doprowadziła jeszcze do równowagi, ale decydujące słowo w tym rozdaniu należało do Polki. Po 54 minutach gry nasza reprezentantka mogła się cieszyć z efektownego rezultatu 6:0, 6:0. W ćwierćfinale ITF W50 w Hurghadzie będzie już czekać większe wyzwanie, bowiem po drugiej stronie siatki zamelduje się rozstawiona z "6" Viktoria Morvayova. Zawodniczka ze Słowacji jest aktualnie 307. rakietą świata.

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Kobieta w sportowym stroju z biało-czerwoną naszywką z godłem Polski na tle kibiców na trybunach. Na jej twarzy widoczny jest wysiłek po intensywnej aktywności fizycznej.
Martyna KubkaFoto OlimpikAFP
Dwie uśmiechnięte tenisistki w czerwonych sportowych strojach z polskim godłem, trzymające rakietę tenisową.
Maja Chwalińska i Martyna Kubka podczas BJK Cup w GliwicachMARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Martyna Kubka
Martyna KubkaFoto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP


Martyna Kubka: Reprezentowanie swojego kraju to wielka duma. Zawsze cieszę się, gdy dostaję powołaniePolsat Sport

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