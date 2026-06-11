I jest 6:0, 6:0 u progu Wimbledonu. Koncert Polki na trawie w 54 minuty

25 maja zamykały się listy startowe do eliminacji Wimbledonu. Martyna Kubka do końca walczyła o jak najlepszy ranking, by dać sobie szanse na debiut w wielkoszlemowych kwalifikacjach. Finalnie udało się osiągnąć 237. miejsce, co na ten moment stanowi jej "życiówkę". Ostatnim turniejem, w którym walczyła o poprawę pozycji, były zmagania rangi ITF W75 w Koszycach. Dotarła w nich do półfinału, ulegając rozstawionej z "1" Tyrze Caterinie Grant. Rekordowa lokata w kobiecym zestawieniu przełożyła się na... 18. miejsce w gronie oczekujących tenisistek do wejścia do eliminacji.

Naszej reprezentantce pozostało zatem oczekiwanie na ewentualne wycofania. A te lubią się pojawiać w ostatniej chwili, więc teoretycznie Kubka może jeszcze zagościć w drabince kwalifikacji do Wimbledonu. 25-latka nie próżnuje i chce jak najlepiej przygotować się do potencjalnej rywalizacji w Londynie. Właśnie bierze udział w turnieju ITF W50 w Hurghadzie, rozgrywanym na kortach trawiastych. W singlowych zmaganiach w Egipcie, Kubka została rozstawiona z "3".

Wczoraj zainaugurowała imprezę od pewnej wygranej - 6:3, 6:2 w starciu z Jelizawietą Kuliczkową. Dzisiaj Martyna zmierzyła się z Summer Yardley. 26-letnia Brytyjka plasuje się aktualnie na 1283. miejscu w singlowym rankingu WTA, czyli o 1040 pozycji niżej od będącej na 243. pozycji Kubki. Polka była zatem zdecydowaną faworytką pojedynku o ćwierćfinał ITF W50 w Hurghadzie. Rozmiar zwycięstwa okazał się jednak bardzo efektowny.

Martyna Kubka w ćwierćfinale ITF W50 w Hurghadzie

Mecz rozpoczęła nasza reprezentantka. Martyna wykorzystywała atut swojego podania, szybko dokładała kolejne "oczka". Zdecydowanie więcej gry było przy serwisie zawodniczki z Wielkiej Brytanii. Już w drugim gemie doszło do przełamania, mimo że Yardley prowadziła 30-0. Tenisistka z Wysp wypuszczała korzystny wynik także w kolejnych rozdaniach przy własnym podaniu. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 6:0 na korzyść Kubki, po drugim setbolu.

Początek drugiej części spotkania wyglądał dokładnie tak samo - zaczęło się od pewniej utrzymanego serwisu przez Polkę, a po zmianie stron doszło do przełamania, choć premierowe dwie akcje w gemie wygrała Summer. W trakcie trzeciego rozdania zobaczyliśmy pierwszą bardziej zaciętą rywalizację przy podaniu Martyny. Chociaż panie walczyły na przewagi, ostatecznie 25-latka nie musiała bronić break pointów. Po tym, jak w piątym gemie Kubka wróciła ze stanu 15-30, zrobiło się już 6:0, 5:0 z perspektywy turniejowej "3".

Po zmianie stron Yardley serwowała po to, by uniknąć tenisowego "rowerka". Po czterech akcjach było 30-30. Następnie pojawił się meczbol dla Martyny. Summer doprowadziła jeszcze do równowagi, ale decydujące słowo w tym rozdaniu należało do Polki. Po 54 minutach gry nasza reprezentantka mogła się cieszyć z efektownego rezultatu 6:0, 6:0. W ćwierćfinale ITF W50 w Hurghadzie będzie już czekać większe wyzwanie, bowiem po drugiej stronie siatki zamelduje się rozstawiona z "6" Viktoria Morvayova. Zawodniczka ze Słowacji jest aktualnie 307. rakietą świata.

Martyna Kubka Foto Olimpik AFP

Maja Chwalińska i Martyna Kubka podczas BJK Cup w Gliwicach MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Martyna Kubka Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP





Martyna Kubka: Reprezentowanie swojego kraju to wielka duma. Zawsze cieszę się, gdy dostaję powołanie Polsat Sport