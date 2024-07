Rafael Nadal pracuje pełną parą nad uzyskaniem optymalnej formy na rozpoczynający się w sobotę 27 lipca turniej olimpijski. Będzie rozgrywany na jego ulubionych kortach ziemnych Rolanda Garrosa. French Open wygrał aż czternastokrotnie, co czyni go jednym z faworytów do złota bez względu na to, w jakiej dyspozycji się znajduje. Wygląda na to, że ta rośnie. Obecnie Hiszpana można oglądać na turnieju ATP 250 w Bastad. Gra w singlu oraz deblu z Casperem Ruudem, co jest także przygotowaniem pod IO - tam zagra w parze z Carlosem Alcarazem.

Reklama