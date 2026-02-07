Hurkacz zrezygnował, inny Polak wszedł do gry. Co za debiut, 6:0 na koniec

Na 7 i 8 lutego przypadła rywalizacja Polaków z drużyną Egiptu w ramach Pucharu Davisa. Stawką pojedynku jest awans do Grupy Światowej I. Tym razem naszą reprezentację czekała podróż do Kairu. Gospodarze podjęli decyzję, że zmagania odbędą się na korcie ziemnym w Smash Sporting Club. Ze względu na różne okoliczności, do Egiptu nie udali się m.in. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak oraz pierwotnie awizowany Daniel Michalski. Ten ostatni przed tygodniem złapał kontuzję podczas turnieju rozgrywanego w Wietnamie.

"Sezon się zaczął, a nas prześladują kontuzje. Wiadomo, że Hubert Hurkacz dopiero wrócił do gry po siedmiu miesiącach przerwy i w trosce o zdrowie musi ostrożnie gospodarować siłami. Kamil Majchrzak bardzo chciał zagrać, lecz już podczas Australian Open zmagał się z naderwanym mięśniem piersiowym, a podczas turnieju uraz się pogorszył. Swój występ w Pucharze Davisa potwierdził Michalski, ale zatrzymały go problemy z piętą i kolanem" - przekazał kapitan naszej reprezentacji Mariusz Fyrstenberg w rozmowie dla PZT.

Ostatecznie do Kairu udali się: Maks Kaśnikowski, Karol Filar, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Filip Pieczonka. Pierwsi dwaj zawodnicy zostali awizowani do rywalizacji w singlu. To właśnie ich zobaczyliśmy podczas sobotnich zmagań, bowiem na ten dzień przewidziano dwa spotkania gry pojedynczej. Najpierw do akcji wkroczył Filar. Dla 27-latka z Rzeszowa (624. ATP) był to debiut w narodowych barwach. Jego przeciwnikiem okazał się Fares Zakaria (530. ATP).

Puchar Davisa: Popis Polaka w debiucie w reprezentacji

Na początku spotkania obserwowaliśmy festiwal przełamań. Panie wzajemnie odbierali sobie serwisy. Korzystną passę returnujących przerwał dopiero Karol - podczas szóstego rozdania. Od stanu 2:2 w pierwszym secie nasz reprezentant rządził na korcie. Do tego stopnia, że... zanotował w sumie serię dziesięciu wygranych gemów z rzędu. W ten sposób spuentował wymarzony debiut, wygrywając mecz 6:2, 6:0 i wyprowadził Polskę na prowadzenie w rywalizacji z Egiptem.

Następnie na korcie w Kairze zobaczyliśmy Maksa Kaśnikowskiego (416. ATP). Jego rywalem okazał się Michael Bassem Sobhy (690. ATP). Mecz rozpoczął się od przełamania na korzyść zawodnika gospodarzy, ale w następnych minutach Polak przejmował powoli inicjatywę na korcie. Ostatecznie premierowy gem okazał się dla niego jedynym przegranym w tym secie. W drugiej odsłonie obserwowaliśmy zdecydowanie bardziej zaciętą walkę. Po tym, jak Kaśnikowski zdobył przełamanie w trzecim gemie, potem reprezentant Egiptu dzielnie dotrzymywał kroku naszemu tenisiście.

W związku z tym Maks był pod ciągła presją. I w dziesiątym gemie, gdy 22-latek serwował po zwycięstwo, dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Michael nagle zanotował serię 12 wygranych akcji z rzędu i zagwarantował sobie co najmniej tie-breaka. Na szczęście od tamtej pory Maks wrócił na lepsze tory. Finalnie nasz reprezentant zamknął spotkanie w dwóch partiach. Obronił jeszcze setbola i wygrał 6:1, 7:6(7). Tym samym Polska prowadzi z Egiptem 2-0 po pierwszym dniu rywalizacji. Awans do Grupy Światowej I może jutro przypieczętować już debel - Karol Drzewiecki/Jan Zieliński. W premierowym niedzielnym spotkaniu zmierzą się z duetem Michael Bassem Sobhy/Karim Ibrahim.

