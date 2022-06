Hurkacz zagra na trawie w Halle. Na drodze obrońca tytułu!

Terra Wortmann Open w Halle, 29. edycja najważniejszej niemieckiej imprezy ATP 500 na trawie, rozpoczyna się w poniedziałek, 13 czerwca. O tytuł oprócz Huberta Hurkacza rywalizować będą także m.in. Daniił Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas, Andriej Rublow, Nick Kyrgios, Felix Auger-Aliassime czy Holger Rune.

Rrozstawiony z numerem 5 Polak w pierwszej rundzie zmierzy się z kwalifikantem (eliminacje rozpoczęły się w sobotę), i jeżeli go pokona, w kolejnym meczu może zagrać z Ugo Humbertem. Co ciekawe, 24-letni Francuz niespodziewanie wygrał poprzednią edycję imprezy w Halle, ale potem nastąpiło pasmo porażek i perypetii zdrowotnych, włącznie z zakażeniem Covid-19.

Jego seria porażek w 1. rundach to kolejno: Australian Open, Montpellier, Rotterdam, Indian Wells, Monte Carlo, Rzym, French Open i w ostatnim tygodniu Stuttgart. Bilans meczowy Humberta na 2022 rok to 4:13. Do obrony tytułu znów przystępuje w roli outsidera - rok temu po triumfie w Halle był 25., dziś jest na 48. miejscu w rankingu ATP.

Jeżeli Hurkacz przejdzie dwie rundy, w ćwierćfinale może czekać na niego jego były partner deblowy Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime (nr 4.), w półfinale Stefanos Tsitsipas (2.). Najwyżej rozstawiony w Halle jest Rosjanin Daniił Miedwiediew.

Hubert Hurkacz w Halle. Etap przed Wimbledonem

Najważniejszą imprezą i finałem tenisowego cyklu turniejów na trawie będzie tradycyjnie wielkoszlemowa impreza w londyńskim Wimbledonie.

Transmisje Wimbledonu 2022 w dniach 27 czerwca - 10 lipca zapowiadają się niezwykle ciekawie. Oprócz meczów Igi Świątek i Huberta Hurkacza, w akcji zobaczymy najlepszych tenisistów świata. Wimbledon będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu. Mecze Świątek, Hurkacza i innych skomentują między innymi Dawid Olejniczak czy Marcin Muras.

Szczegółowy plan transmisji Wimbledonu 2022 będzie dostępny na stronie Polsatsport.pl. Mecze Świątek i Hurkacza na Wimbledonie będzie można oglądać w najwyższej jakości w telewizji na sportowych antenach Polsatu oraz w Internecie i na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.