Hurkacz - Rune. Kiedy i o której drugi mecz Polaka w Paryżu? Gdzie oglądać?

W Turnieju Mistrzów w Mediolanie pewnych udziału jest sześciu tenisistów. O dwa pozostałe miejsca walczy czwórka zawodników, a oprócz Huberta Hurkacza są to: Felix Auger-Aliassime, Andriej Rublow i Taylor Fritz. Wszyscy wymienieni zawodnicy wciąż grają w turnieju ATP 1000 w Paryżu. Polak ma małą szansę, by zagrać w ATP Finals, a jedyną drogą do występu w prestiżowym turnieju jest wyłącznie zwycięstwo w zmaganiach właśnie w Rolex Paris Masters. Tym razem na drodze Hurkacza stanie utalentowany Holger Rune.

Hubert Hurkacz - Holger Rune. Kiedy i o której godzinie drugi mecz Polaka w Paryżu?

Spotkanie Hubert Hurkacz - Holger Rune odbędzie się w środę 2 listopada. Drugi mecz Hurkacza w Paryżu rozpocznie się najwcześniej ok. godziny 15.30. Będzie to dopiero czwarte (od godziny 11.00) starcie na korcie numer 1. Hurkacz zagra z Rune bezpośrednio po zakończeniu meczu Grigor Dimitrov - Fabio Fognini. Należy się zatem spodziewać opóźnienia występu Polaka.

Reklama

W pierwszej rundzie ATP 1000 w Paryżu Hubert Hurkacz (10. ATP) pokonał występującego z "dziką kartą" Francuza Adriana Mannarino (43. ATP) 7:6, 6:4, a mecz trwał prawie dwie godziny. Holger Rune to osiemnasty zawodnik rankingu ATP. Duńczyk na otwarcie zmagań rozprawił się po trzysetowej batalii ze Szwajcarem Stanem Wawrinką, triumfując 4:6, 7:5, 7:6 w spotkaniu trwającym dwie i pół godziny.

Hubert Hurkacz jeszcze nie miał okazji grać przeciwko Holgerowi Rune. Młody Duńczyk wygrał w tym sezonie trzy turnieje - w Sztokholmie, Monachium oraz challengera w Sanremo, a ogółem w sezonie zanotował 45 wygranych meczów w singlu. Polak z kolei w tym sezonie zwyciężył tylko w jednym turnieju singlowym (w Halle) oraz w dwóch zmaganiach w deblu (w Sttutgarcie i Miami). Hurkacz w 2022 roku triumfował w 41 spotkania w grze pojedynczej.

Hubert Hurkacz - Holger Rune - relacja i wynik na żywo w Interia Sport

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino 2:0. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Hubert Hurkacz - Holger Rune. Gdzie oglądać dzisiaj transmisję w tv i stream online live?

Transmisje turnieju ATP 1000 w Paryżu można oglądać w tv na kanałach Polsat Sport i Polsat Sport Extra. Mecz Hurkacza z Rune będzie można obejrzeć także na Polsat Box Go. Starcie Hurkacz - Rune można obejrzeć również na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja "na żywo" w Interii.