Hurkacz rozbił Amerykanina. Wielki triumf, a to nie koniec. Polak na czele rankingu ATP

Hubert Hurkacz latem 2024 roku zaczął przeżywać swój zdecydowanie najtrudniejszy czas w karierze. Polak na wczesnym etapie Wimbledonu doznał kontuzji kolana, która wymagała od niego operacji. Próba przyspieszenia powrotu do gry sprawiła z kolei, że pojawiły się komplikacje, które całkowicie rozbiły rok 2025.

Od czerwca minionego roku Hubi pozostawał poza grą. Nasz tenisista postawił na odpowiednią rehabilitację i regenerację organizmu do wyzwań, które przyniesie kolejny sezon. Ten dla Wrocławianina rozpoczął się tradycyjnie już od udziału w United Cup, w którym Polska w ostatnich latach spisuje się prawie doskonale.

Hubert Hurkacz numerem jeden. Ranking mówi wszystko

Prawie, bo nie udało się wciąż wygrać finału. Forma Hurkacza przed rywalizacją w Sydney była absolutną niewiadomą, pewnie nawet dla samego zawodnika. Już pierwszy mecz - z Alexandrem Zverevem pokazał, że Hurkacz jest gotowy. Polak nie oddał trzeciemu tenisiście świata nawet seta.

Kolejnym testem miał być półfinałowy mecz z Taylorem Fritzem, a więc obecnie dziewiątą rakietą świata. Ten również Hubi zdał wzorowo. Polak nie dał się przełamać, doprowadził do dwóch tie-breaków i oba rozegrał po profesorsku, wygrywając odpowiednio do jednego i dwóch. To był dla Polski pierwszy krok do awansu do niedzielnego finału.

Dzięki temu zwycięstwu naszemu tenisiście dopisano kolejne punkty do rankingu ATP Race i w tym momencie Hubi jest liderem tego prestiżowego zestawienia z dorobkiem dokładnie 225 oczek. Za jego plecami plasuje się mistrz Wielkiego Szlema - Daniił Miedwiediew, który zdaje się wracać do formy po koszmarnym sezonie.

Hubert może jeszcze powiększyć swój dorobek. W niedzielnym finale Wrocławianin zmierzy się z innym mistrzem Wielkiego Szlema - Stanem Wawrinką, który po tym sezonie zakończy karierę. Bez wątpienia Polak będzie faworytem, a na szali oprócz potencjalnego triumfu w finale będą leżeć także kolejne punkty.

Mowa dokładnie o 40 oczkach, które nasz zawodnik może "zarobić" za pokonanie szwajcarskiego mistrza. Jeśli tej sztuki dokona, to pewne jest, że pierwszy tydzień sezonu 2026 Hurkacz rozpocznie jako lider rankingu ATP Race. Nie bez znaczenia są wszelkie głosy, że Polaka przed Australian Open rywale powinni się bać.

Hubert Hurkacz - Tomas Machac. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

Hubert Hurkacz rywalizował z Taylorem Fritzem w finale United Cup 2025 STEVE CHRISTO / AFP AFP

Hubert Hurkacz podczas turnieju United Cup, otwierającego sezon 2025 DAVID GRAY / AFP AFP

Hubert Hurkacz SAEED KHAN / AFP AFP