Hurkacz przegrywał już 2:4 w 2. secie. Tak Polak odpowiedział rozstawionemu rywalowi

Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak wymieniają się ostatnio pozycjami na czele polskiego zestawienia w rankingu ATP. W notowaniu, które ukazało się 3 sierpnia, wyżej znalazł się tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego. Majchrzak odpadł już jednak z turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu, co otworzyło drogę Wrocławianinowi do tego, by po rywalizacji w Kanadzie wyprzedzić swojego kolegę z reprezentacji.

Wczoraj 29-latek rozegrał swój pierwszy mecz od blisko miesiąca, kiedy to skreczował z powodu kontuzji mięśnia skośnego brzucha w trakcie meczu czwartej rundy Wimbledonu. We wtorek Hurkacz zmierzył się z Marcosem Gironem. Pierwszy set potoczył się pod dyktando naszego tenisisty. W drugim Polak złapał lekką zadyszkę w trzecim gemie i przez to musiał rozegrać decydującą partię. W niej przewaga Huberta była już niepodważalna. Ostatecznie pokonał Amerykanina 7:5, 4:6, 6:2.

Hurkacz nie mógł liczyć na dzień przerwy, bowiem jego pojedynek z Gironem został przesunięty z poniedziałku na wtorek. W związku z tym dziś ponownie wyszedł na kort - tym razem, by walczyć o miejsce w najlepszej "32". Po drugiej stronie siatki zameldował się zawodnik rozstawiony z "25" - Alejandro Tabilo. Hubert również chciał pokonać tenisistę z Chile, tak jak uczynił to Majchrzak podczas tegorocznego Wimbledonu.

ATP Montreal: Hubert Hurkacz kontra Alejandro Tabilo w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Hurkacza. Obaj przeszli przez swoje pierwsze gemy bez straty punktu. W trakcie trzeciego rozdania na problemy napotkał Hubert. Zrobiło się 15-40 z perspektywy Wrocławianina. Najpierw na własnych warunkach doprowadził do piłki na 2:1, ale ostatecznie został przełamany. Tabilo nie zdołał jednak potwierdzić przewagi breaka. Po pięciu gemach to nasz reprezentant znów znalazł się z przodu. W kolejnych minutach panowie skutecznie wracali ze stanu 15-30 przy swoim serwisie. Polak dokonał tej sztuki, broniąc jeszcze po drodze okazji na przełamanie.

Problemy po stronie Wrocławianina pojawiły się także kilka minut później. Wtedy Alejandro zgarnął pierwsze dwie akcje przy serwisie naszego reprezentanta. Od tamtej pory... Hurkacz zdobył siedem punktów z rzędu. To sprawiło, że Hubert nagle znalazł się na pole position do zwycięstwa w partii. Polak posiadał trzy setbole. Przy pierwszym popsuł return z drugiego serwisu, potem efektownym smeczem popisał się Tabilo. Podczas ostatniej szansy sprytniejszy okazał się już Hurkacz. Dzięki temu nasz reprezentant triumfował 6:4 w premierowej odsłonie.

Wrocławianin źle wszedł w drugą odsłonę rywalizacji. Dał się przełamać na starcie, w pewnym momencie przegrywał już 0:2 0-30. Ostatecznie po walce na przewagi utrzymał podanie, dzięki czemu wciąż posiadał kontakt z Alejandro. Od stanu 2:4 Hurkacz ruszył w pogoń za przeciwnikiem. W ósmym gemie odrobił stratę przełamania, a po chwili znalazł się już na prowadzeniu. Gdy Tabilo po raz pierwszy serwował pod presją pozostania w grze o zwycięstwo w pojedynku, poradził sobie bez problemu. Za drugim sytuacja wyglądała już inaczej.

W dwunastym gemie pojawił się meczbol dla Huberta. Nasz reprezentant świetnie przygotował sobie akcję, ale na koniec posłał forhend w siatkę. Później rywal zanotował podwójny błąd serwisowy, ale szybko zniwelował drugą okazję Polaka na zamknięcie spotkania. Ostatecznie o losach seta decydował tie-break. W nim lepszy okazał się Wrocławianin, dzięki czemu zapewnił sobie zwycięstwo 6:4, 7:6(4). W trzeciej rundzie ATP Masters 1000 w Montrealu jego rywalem będzie rozstawiony z "4" Daniił Miedwiediew albo Botic van de Zandschulp.

Hubert Hurkacz STEVE CHRISTO / AFP AFP

Alejandro Tabilo MATTEO CIAMBELLI/PHOTOSPORT AFP

Daniił Miedwiediew VALERY HACHE AFP



