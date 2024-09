Hurkacz przegrał, Świątek się nie zgłosiła, ale są dobre wieści z Tokio ws. Polaka

Ależ emocje w meczu Zielińskiego i Nysa. Cenna wygrana

Niecałą dobę później wychodziła więc na kort z przewagą mentalną i wynikową. W siódmym gemie Australijczycy wrócili do gry, odłamując się. W kluczowym momencie stracili jednak serwis i przegrali pierwszego seta 4:6. Druga partia była dość monotonna, była tylko jedna szansa na breaka - mieli ją przy stanie 2:2 Hijikata i Popyrin. Do rozstrzygnięcia tej odsłony meczu potrzebny był tie-break. Nys i Zieliński nie wyszli z niego zwycięsko, więc o losach awansu zadecydował super tie-break grany do 10 wygranych punktów przy co najmniej dwóch przewagi.