Hurkacz przed US Open: Życzcie mi, żeby było dużo stresu

Oprac.: Łukasz Żurek Tenis

We wtorek wieczorem czasu polskiego Hubert Hurkacz rozpocznie przygodę w tegorocznym US Open. Do tej pory nie dotarł w tym turnieju dalej niż do drugiej rundy. Jak będzie tym razem? - Życzcie mi dużo stresu, bo to będzie oznaczać, że będę tu długo - odpowiada polski tenisista.

Zdjęcie Hubert Hurkacz / AFP / AFP