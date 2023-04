Hurkacz poznał rywala w Monte Carlo. Dobra rozgrzewka, a później schody

Hurkacz zamienia Portugalię na Lazurowe Wybrzeże. Tu dojdzie do przełamania?

Polak może więc już przenieść się na Lazurowe Wybrzeże, kolejnym startem wrocławianina jest bowiem słynny Masters w Monte Carlo. To niezwykle prestiżowa impreza, oznaczająca właściwie wejście w sezon turniejów na kortach ziemnych. Rok temu Polak dotarł tu do ćwierćfinału, w którym - po tie-breaku w trzecim secie - lepszy okazał się od niego Bułgar Gregor Dimitrow. Był to i tak najlepszy występ "Hubiego" w tym miejscu w karierze, wcześniej dotarł co najwyżej do drugiej rundy.