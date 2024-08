Hurkacz poznał kolejnego rywala. Pogromca Rosjanina się stawiał, kibice odetchnęli

Polscy kibice tenisa podczas turnieju w Cincinnati mają sporo powodów do radości. Jak burza przez kolejne rundy przechodzi Iga Świątek. Kroku raszyniance dotrzymuje również Hubert Hurkacz. Wrocławianin już chyba na dobre zapomniał o kontuzji kolana odniesionej na Wimbledonie. Doskonale pokazał to niedawny mecz z Flavio Cobollim, dający 27-latkowi awans do ćwierćfinału imprezy zaliczanej do amerykańskiego swingu. "Biało-Czerwony" potrzebował co prawda trzech setów, ale ten ostatni zakończył się gładkim zwycięstwem 6:1.

