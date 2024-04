Hurkacz poznał ewentualnego rywala w drugiej rundzie. Zna go dobrze

Wtorkowa rywalizacja na kortach ziemnych w Monako miała się pierwotnie rozpocząć o godz. 11. Od rana deszcz krzyżował jednak plany organizatorom , którzy stopniowo, co pół godziny, przesuwali planowany start spotkań .

Mecz Hiszpana i Argentyńczyka było starciem dwóch pokoleń. Tenisista z Europy ma już 35 lat i jest teraz co prawda na 90. miejscu w rankingu ATP, ale wcześniej był nawet dziewiąty. Z kolei zawodnik z Ameryki Południowej ma 23 lata i zajmuje 53. pozycję w zestawieniu, co jest jego prawie najlepszym wynikiem, bowiem niedawno był 52.

To było ich pierwsze spotkanie w cyklu ATP . Trudno więc było mówić o faworycie, ale ze względu na większe doświadczenie chyba więcej szans dawano Bautiście Agutowi.

Tenis. Roberto Bautista Agut grał już Hubertem Hurkaczem

Ten w pierwszym secie był w stanie dwa razy przełamać podanie rywala, w trzecim i piątym gemie, co wystarczyło mu do wygrania partii 6:2. Nie oznacza to jednak, że Diaz Acosta nie miał swoich szans. Argentyńczyk w czwartym gemie prowadził 40:0 przy podaniu Hiszpana, ale nie wykorzystał tych okazji, a innych już nie było.