Mecz Huberta Hurkacza miał newralgiczne znaczenie w kontekście awansu do finału . Sytuacja była klarowna - jeśli Polak ulegnie Taylorowi Fritzowi, losy rywalizacji zostaną rozstrzygnięte już po trzech spotkaniach .

Czwarty gem okazał się najbardziej zacięty . Fritz był w nim górą, ale przez moment znajdował się w opałach . Po kolejnym kwadransie liczba break pointów nadal wynosiła zero. Żaden z graczy nie był w stanie zaskoczyć rywala skutecznym returnem .

Hurkacz marnuje dwie piłki setowe i przegrywa pierwszą partię

Do wyłonienia zwycięzcy pierwszej partii potrzebny był tie-break. Rozpoczął się od wymiany asów serwisowych. Ostatnie słowo należało do Fritza, który wykorzystał już pierwszą piłkę setową i wygrał to rozdanie 7-6.