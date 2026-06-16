Hurkacz pokonał Rosjanina, tuż po meczu takie słowa. Miał specjalne wsparcie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Znakomicie turniej rangi ATP 500 w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Nasz reprezentant już w 1/16 finału miał do pokonania rozstawionego z "8" Andrieja Rublowa. Mimo to stanął na wysokości zadania i wygrał 6:3, 6:2. Niedługo po zakończeniu spotkania podsumował rywalizację, a także zdradził, że miło było zobaczyć pewnych gości specjalnych.

Hubert Hurkacz
Hubert HurkaczNicolas Economou/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Po słabszym pierwszym w sezonie występie na nawierzchni trawiastej w S-Hertogenbosch i porażce z Martonem Fucsovicsem Hubert Hurkacz wrócił do gry. Wrocławianin przystąpił do rywalizacji w turnieju rangi ATP 500 w niemieckim Halle. Już na start czekało go spore wyzwanie, bowiem starcie z turniejową "8" - Andriejem Rublowem.

Polak zaprezentował się z bardzo dobrej strony i poradził sobie z Rosjaninem w dwóch setach 6:3, 6:2 w nieco ponad godzinę. W ten sposób awansował do ćwierćfinału zmagań, gdzie zmierzy się z przedstawicielem gospodarzy, Danielem Altmaierem.

Niedługo po zakończeniu zmagań w pierwszym meczu polski tenisista zabrał głos. I podsumował starcie. Jak powiedział, zwycięstwo to dużo dla niego znaczy, bowiem w ostatnim okresie nie było ich zbyt dużo. Do tego dodał, że nie przestaje on ciężko pracować i każdego dnia stara się polepszać swoje uderzenia oraz taktykę.

Ciesze się z pierwszego zwycięstwa w Halle. Jest to bardzo ważna wygrana dla mnie, szczególnie przez okres, w którym jestem, gdzie nie miałem zbyt wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać uderzenia, taktykę oraz grę na korcie
przekazał.

Hurkacz miał specjalnych gości. "To dodaje motywacji"

Co ciekawe, 29-latek miał również na tym spotkaniu specjalnych gości, a dokładniej zwycięzców niedawno rozegranego Hubi Cup. Tenisista zaznaczył, że miło było spotkać dzieci. Ich obecność sprawiła, że miał on większą motywację. Wskazał również, że lubi swoją grą inspirować młodszych.

- Myślę, że dzisiejszy mecz był krokiem do przodu, także jestem zadowolony z tej wygranej. Fajnie było też widzieć dzieciaki z Hubi Cup, które mnie wspierały. Zawsze to dodaje motywacji. Dobrze widzieć i inspirować młodszych - uzupełnił.

Jak już wspomnieliśmy, w ćwierćfinale spotka się z Danielem Altmaierem. Początek spotkania zaplanowany jest na godz. 14:30.

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Tenisista ubrany w białą koszulkę świętuje zwycięstwo na korcie niebieskiej nawierzchni, trzymając rakietę tenisową w jednej ręce i zaciskając pięść w geście triumfu.
Hubert HurkaczIZHAR KHANAFP


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