Hurkacz pokonał Rosjanina, tuż po meczu takie słowa. Miał specjalne wsparcie
Znakomicie turniej rangi ATP 500 w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Nasz reprezentant już w 1/16 finału miał do pokonania rozstawionego z "8" Andrieja Rublowa. Mimo to stanął na wysokości zadania i wygrał 6:3, 6:2. Niedługo po zakończeniu spotkania podsumował rywalizację, a także zdradził, że miło było zobaczyć pewnych gości specjalnych.
Po słabszym pierwszym w sezonie występie na nawierzchni trawiastej w S-Hertogenbosch i porażce z Martonem Fucsovicsem Hubert Hurkacz wrócił do gry. Wrocławianin przystąpił do rywalizacji w turnieju rangi ATP 500 w niemieckim Halle. Już na start czekało go spore wyzwanie, bowiem starcie z turniejową "8" - Andriejem Rublowem.
Polak zaprezentował się z bardzo dobrej strony i poradził sobie z Rosjaninem w dwóch setach 6:3, 6:2 w nieco ponad godzinę. W ten sposób awansował do ćwierćfinału zmagań, gdzie zmierzy się z przedstawicielem gospodarzy, Danielem Altmaierem.
Niedługo po zakończeniu zmagań w pierwszym meczu polski tenisista zabrał głos. I podsumował starcie. Jak powiedział, zwycięstwo to dużo dla niego znaczy, bowiem w ostatnim okresie nie było ich zbyt dużo. Do tego dodał, że nie przestaje on ciężko pracować i każdego dnia stara się polepszać swoje uderzenia oraz taktykę.
Ciesze się z pierwszego zwycięstwa w Halle. Jest to bardzo ważna wygrana dla mnie, szczególnie przez okres, w którym jestem, gdzie nie miałem zbyt wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać uderzenia, taktykę oraz grę na korcie
Hurkacz miał specjalnych gości. "To dodaje motywacji"
Co ciekawe, 29-latek miał również na tym spotkaniu specjalnych gości, a dokładniej zwycięzców niedawno rozegranego Hubi Cup. Tenisista zaznaczył, że miło było spotkać dzieci. Ich obecność sprawiła, że miał on większą motywację. Wskazał również, że lubi swoją grą inspirować młodszych.
- Myślę, że dzisiejszy mecz był krokiem do przodu, także jestem zadowolony z tej wygranej. Fajnie było też widzieć dzieciaki z Hubi Cup, które mnie wspierały. Zawsze to dodaje motywacji. Dobrze widzieć i inspirować młodszych - uzupełnił.
Jak już wspomnieliśmy, w ćwierćfinale spotka się z Danielem Altmaierem. Początek spotkania zaplanowany jest na godz. 14:30.