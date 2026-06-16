Hurkacz pokonał Rosjanina, tuż po meczu takie słowa. Miał specjalne wsparcie

Po słabszym pierwszym w sezonie występie na nawierzchni trawiastej w S-Hertogenbosch i porażce z Martonem Fucsovicsem Hubert Hurkacz wrócił do gry. Wrocławianin przystąpił do rywalizacji w turnieju rangi ATP 500 w niemieckim Halle. Już na start czekało go spore wyzwanie, bowiem starcie z turniejową "8" - Andriejem Rublowem.

Polak zaprezentował się z bardzo dobrej strony i poradził sobie z Rosjaninem w dwóch setach 6:3, 6:2 w nieco ponad godzinę. W ten sposób awansował do ćwierćfinału zmagań, gdzie zmierzy się z przedstawicielem gospodarzy, Danielem Altmaierem.

Niedługo po zakończeniu zmagań w pierwszym meczu polski tenisista zabrał głos. I podsumował starcie. Jak powiedział, zwycięstwo to dużo dla niego znaczy, bowiem w ostatnim okresie nie było ich zbyt dużo. Do tego dodał, że nie przestaje on ciężko pracować i każdego dnia stara się polepszać swoje uderzenia oraz taktykę.

Ciesze się z pierwszego zwycięstwa w Halle. Jest to bardzo ważna wygrana dla mnie, szczególnie przez okres, w którym jestem, gdzie nie miałem zbyt wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać uderzenia, taktykę oraz grę na korcie

Hurkacz miał specjalnych gości. "To dodaje motywacji"

Co ciekawe, 29-latek miał również na tym spotkaniu specjalnych gości, a dokładniej zwycięzców niedawno rozegranego Hubi Cup. Tenisista zaznaczył, że miło było spotkać dzieci. Ich obecność sprawiła, że miał on większą motywację. Wskazał również, że lubi swoją grą inspirować młodszych.

- Myślę, że dzisiejszy mecz był krokiem do przodu, także jestem zadowolony z tej wygranej. Fajnie było też widzieć dzieciaki z Hubi Cup, które mnie wspierały. Zawsze to dodaje motywacji. Dobrze widzieć i inspirować młodszych - uzupełnił.

Jak już wspomnieliśmy, w ćwierćfinale spotka się z Danielem Altmaierem. Początek spotkania zaplanowany jest na godz. 14:30.

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP





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