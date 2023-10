Hurkacz pójdzie śladami Świątek? Karty na stole, wszystko w jego rękach

Hubert Hurkacz swój występ w turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju rozpoczął od wygranej w dwóch setach z Thanasim Kokkinakisem . Tym razem obyło się bez większej nerwówki, chociaż w pierwszej partii do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W kolejnym meczu Polak uporał się z rewelacją zmagań - Tajwańczykiem Yu Hsiou Hsu , by w meczu 1/8 finału zmierzyć się z reprezentantem gospodarzy - Zhizhenem Zhangiem .

Po trudnej przeprawie udało się pokonać Chińczyka i zameldować w ćwierćfinale turnieju rangi ATP Masters 1000 . Wydawało się, że rywalem wrocławianina będzie w tej fazie Casper Ruud , ale Norweg przegrał dzisiaj po trzysetowej batalii z Fabianem Marozsanem . To nie pierwszy taki duży wynik w wykonaniu reprezentanta Węgier . W tym sezonie zdołał już pokonać Carlosa Alcaraza . Hubert z kolei wciąż czeka na wygraną z Hiszpanem .

Być może nadarzy się okazja do kolejnej rywalizacji Hurkacza z Alcarazem . Panowie znajdują się jednak po różnych stronach drabinki, więc najwcześniej mogą się ze sobą spotkać w finale. Przeanalizujmy potencjalną drogę do meczu o tytuł dla Huberta Hurkacza .

W ćwierćfinale Węgier, a potem... Amerykanin

W ćwierćfinale na 26-latka będzie czekać w czwartek wspomniany już Fabian Marozsan . Jeśli uda się pokonać Węgra , to o finał Polak powalczy ze zwycięzcą meczu Ben Shelton - Sebastian Korda . Obaj Amerykanie mają już w tym turnieju duże wygrane na swoim koncie. Panowie pokonali finalistów turnieju ATP 500 w Pekinie . Shelton ograł triumfatora - Jannika Sinnera , a Korda finalistę, czyli Daniiła Miedwiediewa .

Mimo że Hubert Hurkacz jest najwyżej rozstawionym tenisistą spośród tych, którzy pozostali w dolnej części drabinki, to wcale nie jest powiedziane, że będzie miał łatwą przeprawę. Wręcz przeciwnie - w każdym spotkaniu czeka go bardzo duże wyzwanie. Już na dzień dobry musi się zmierzyć z nieobliczalnym Węgrem , o którego sile przekonał się już w tym sezonie sam Carlos Alcaraz .

Ewentualny półfinał z którymś z Amerykanów także nie będzie należeć do najłatwiejszych. Korda potrafił już w tym sezonie pokonać Hurkacza podczas rywalizacji w Australian Open , a Shelton dysponuje atomowym serwisem, o czym mógł się przekonać Polak grając przeciwko Benowi w Pucharze Lavera lub razem z nim podczas deblowej rywalizacji właśnie w Szanghaju .

Mamy nadzieję, że w czwartek wrocławianin wykona w kolejny krok, którym otworzy sobie drzwi do półfinału imprezy. A czy uda się na koniec nawiązać do niedzielnego sukcesu Igi? Do tego wciąż bardzo daleka droga, w dodatku z licznymi przeszkodami. Trzymamy jednak mocno kciuki za finalne powodzenie.