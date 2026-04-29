Hurkacz odpadł. Inny Polak wszedł do gry. Jest awans do ćwierćfinału ATP 1000 Madryt

Nasz znakomity deblista Jan Zieliński ma w tym sezonie nowego partnera w zmaganiach gry podwójnej. Jest nim Brytyjczyk - Luke Johnson. Panowie zanotowali bardzo udany występ podczas Australian Open, otarli się o finał. Później nadszedł kryzysowy moment. Przegrali siedem spotkań z rzędu w głównym cyklu męskich rozgrywek. Przełom nastąpił dwa tygodnie temu, podczas turnieju ATP 500 w Monachium. Tam przerwali złą passę, pokonując duet Austriaków - Alexander Erler/Lucas Miedler. Ostatecznie Zieliński i Johnson zakończyli swój udział w niemieckiej imprezie na ćwierćfinale.

Następnie udali się do Madrytu, na rywalizację w tysięczniku. Mecz otwarcia rozegrali dwa dni temu. Początkowo mieli się zmierzyć z parą Arthur Rinderknech/Corentin Moutet, ale Francuzi wycofali się ze względu na kontuzję łydki tego pierwszego. W związku z tym Jan oraz Luke zagra z teamem Robert Galloway/Santiago Gonzalez. Wygrali tamto starcie 6:3, 6:3. Dzisiaj, tuż po godz. 13:00, nadszedł czas na kolejną potyczkę, już o awans do najlepszej "8". Po drugiej stronie siatki zameldowali się zawodnicy głównie znani z singlowych zmagań - Tallon Griekspoor oraz Brandon Nakashima. Panowie zafundowali solidną dawkę emocji na obiekcie Stadium 3.

Jan Zieliński i Luke Johnson kontra Tallon Griekspoor oraz Brandon Nakashima

Mecz rozpoczął się rewelacyjnie z perspektywy polsko-brytyjskiego teamu. Już w drugim gemie udało się wywalczyć przełamanie - za trzecim break pointem, przy decydującej piłce. Rywale szukali swojej szansy na odrobienie straty, mieli ku temu dwie okazje podczas siódmego rozdania. Ostatecznie Zieliński i Johnson utrzymali jednak swoje podanie. Po zmianie stron partia dobiegła końca. Powtórzył się scenariusz z drugiego gema, dzięki czemu Jan oraz Luke triumfowali w premierowej odsłonie 6:2.

W drugim secie najistotniejsze rzeczy działy się na przełomie piątego i szóstego rozdania. Najpierw Griekspoor i Nakashima zdobyli przełamanie po decydującym punkcie, a potem obronili swoje podanie, mimo że przegrywali 0-40. Do końca seta utrzymali już przewagę, wygrywając go 6:4. O losach pojedynku decydował super tie-break. W nim, od stanu 2-1 dla Tallona oraz Brandona, zobaczyliśmy serię sześciu punktów z rzędu na korzyść Polaka i Brytyjczyka. To był kluczowy moment. Na finiszu udało się jeszcze powiększyć różnicę. Finalnie Zieliński i Johnson triumfowali 6:2, 4:6, 10-3. O półfinał zagrają już jutro - w drugim meczu od godz. 13:00 na Arantxa Sanchez Stadium. Przeciwnikami będą Sadio Doumbia oraz Fabien Reboul.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.

Hubert Hurkacz Miguel Reis / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Zieliński ALEX NICODIM East News

Tallon Griekspoor AFP

