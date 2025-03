Hurkacz nie będzie sam. 7-0 Polaka w Indian Wells. I 16 pkt z rzędu na koniec

Kamil Majchrzak miał niecałe 48 godzin na przedostanie się z San Diego do Indian Wells i szybką aklimatyzację z warunkami panującymi na turnieju rangi ATP Masters 1000. Po sobotnim półfinale ATP Challenger 100, już wczoraj musiał zmierzyć się z Trevorem Svajdą w pierwszej rundzie eliminacji do tysięcznika . Początek spotkania był dość nerwowy, ale później 29-latek przejął kontrolę nad pojedynkiem. Wygrał 6:3, 6:1 i zameldował się w decydującej rundzie kwalifikacji.

Kamil Majchrzak awansował do głównej drabinki ATP Masters 1000 w Indian Wells

Początek spotkania ułożył się znakomicie z perspektywy Majchrzaka. Najpierw utrzymał podanie po rywalizacji na przewagi, a później przełamał przeciwnika do zera. Niestety, naszemu reprezentantowi nie udało się pójść za ciosem. Garin szybko się ocknął i nie tylko odrobił straty, ale także wyszedł na prowadzenie. Zgarnął w sumie cztery gemy z rzędu , dominując na korcie w tym fragmencie partii. Od stanu 4:2 z perspektywy zawodnika z Chile, Kamil zaczął wracać na dobre tory. Już w ósmym gemie mógł całkowicie zniwelować straty, ale wówczas nie udało się jeszcze wykorzystać żadnego z trzech break pointów.

To był moment, który odwrócił losy pierwszej odsłony. Polak odrobił stratę przełamania, miał nawet setbola na 7:5. Wtedy jednak reprezentant Chile sięgnął po dobre podanie na ciało naszego zawodnika i ostatecznie o wszystkim decydował tie-break. Ten okazał się prawdziwym koncertem ze strony tenisisty urodzonego w Piotrkowie Trybunalskim. Druga rakieta naszego kraju nie straciła choćby jednego punktu w kluczowej rozgrywce . Dzięki temu Kamil wygrał partię 7:6(0).

Na starcie drugiej odsłony obaj pilnowali swoich podań. Niezwykle ważny okazał się piąty gem, w którym Garin nie wykorzystał prowadzenia 40-0. Reprezentant Chile nie wygrał już ani jednej akcji do końca rozdania i został przełamany. Kamil kontynuował serię zdobytych akcji z rzędu. Niewiele brakowało, a trwałaby ona do końca spotkania. Przeciwnik wyglądał na kompletnie rozbitego całą sytuacją. Niewiarygodna passa została przerwana dopiero na liczbie... 16, przy pierwszym z trzech meczboli. Drugiego już jednak Majchrzak wykorzystał i dzięki temu zapewnił sobie triumf 7:6(0), 6:2 oraz awans do głównej drabinki ATP Masters 1000 w Indian Wells. Za kilka godzin dowiemy się, z kim nasz reprezentant zagra w pierwszej rundzie docelowej rywalizacji podczas tysięcznika w Kalifornii.