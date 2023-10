Hurkacz nawet nie wyszedł na kort, a zna już potencjalnego rywala w II rundzie

Dzięki temu triumfowi, siódmemu w karierze, Polak wciąż liczy się walce o wyjazd do na finały ATP, które w dniach 12-19 listopada odbędą się w Turynie. Wystąpi w nich ośmiu najlepszych tenisistów rankingu Race, obejmującego tylko ten rok. W tym momencie wrocławianin jest w nim na 11. miejscu, tracąc 335 punktów do pozycji dającej wyjazd do stolicy Piemontu.