Już dzisiaj Hubert Hurkacz powalczy o ćwierćfinał turnieju ATP 500 w Dubaju. Jego przeciwnikiem będzie 24-letni Słowak Alex Molcan, który w rankingu ATP jest 69. Hurkacz jeszcze nigdy nie grał przeciwko Molcanowi w seniorskim tenisie. T=

Hubert Hurkacz - Alex Molcan. Znają się z czasów juniorskich

Hubert Hurkacz to jedenasty zawodnik światowego zestawienia ATP, a w turnieju w Dubaju rozstawiony jest z numerem "5". W pierwszej rundzie Hurkacz w godzinę uporał się z Kazachem Aleksandrem Bublikiem 6:3, 6:1. Tym samym Polak wygrał z tym rywalem po raz drugi w karierze, a rywalizowali ze sobą trzykrotnie. Hubert Hurkacz w turnieju singlowym nie miał okazji grać przeciwko rok młodszemu Molcanowi, ale w parze ze Słowakiem wystąpił w deblu w juniorskim Australian Open osiem lat temu. Wówczas para Hurkacz - Molcan doszła do finału. Obaj grali także w 2014 r. przeciwko sobie w singlu w ramach turnieju w Villenie, a wówczas górą był Molcan.

Reklama

Zobacz też: Naomi Osaka. Depresja najbogatszej sportsmenki świata

Alex Molcan przegrał co prawda w finale kwalifikacji do turnieju w Dubaju ze 111. w rankingu ATP Taro Danielem 3:6, 6:7, lecz w drabince głównej znalazł się jako "szczęśliwy przegrany". W pierwszej rundzie Molcan pokonał 35. na świecie Lloyda Harrisa z RPA 6:3, 6:3 w meczu trwającym godzinę i sześć minut. W 2021 r. Molcan wygrał dwa turnieje challengerowe w singlu - w Helsinkach i Libercu. Największą sensację Alex Molcan sprawił w kwietniu 2021 r., kiedy to jako 255. zawodnik światowego rankingu doszedł do finału turnieju ATP w Belgradzie, gdzie przegrał ze słynnym Novakiem Djokoviciem, który również rywalizuje w Dubaju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz - Aleksandr Bublik. ATP w Dubaju. Skrót. WIDEO Polsat Sport

Hubert Hurkacz - Molcan. O której godzinie mecz drugiej rundy ATP w Dubaju?

Hubert Hurkacz zagra z Alexem Molcanem w II rundzie ATP w Dubaju w środę 23 lutego. Mecz Hurkacz - Molcan rozpocznie się o godzinie 11.00. W przypadku zwycięstwa nad Molcanem Hubert Hurkacz zmierzy się w ćwierćfinale turnieju z triumfatorem meczu Andy Murray - Jannik Sinner, który rozgrywany będzie równolegle od godziny 11.00 na korcie centralnym w Dubaju.

W środę Hubert Hurkacz zagra również w ćwierćfinale debla. Polak w parze z Jannikiem Sinnerem zmierzą się z duetem John Peers/Filip Polasek. Ten mecz planowany jest około godziny 14, czyli tuż po meczu Hurkacza z Molcanem w singlu.

Hurkacz - Molcan. Gdzie oglądać w tv i online? [Transmisja]

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Alex Molcan w ramach II rundy ATP w Dubaju w tv na kanale Polsat Sport. Spotkanie Huberta Hurkacza można obejrzeć również online live stream na Polsat Box Go.



Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Hurkacz - Molcan na sport.interia.pl.

Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Alex Molcan w drugiej rundzie ATP w Dubaju? W środę 23 lutego.

O której godzinie mecz Hurkacz - Molcan? O godzinie 11.00.

Gdzie oglądać transmisje w tv z meczu Hubert Hurkacz - Alex Molcan? Polsat Sport.

Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Molcan online live stream? Polsat Box Go.