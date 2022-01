Hubert Hurkacz i Adrian Mannarino tworzą parę drugiej rundy Australian Open. Obaj tenisiści mają w nogach długie pojedynki z inauguracyjnych występów. Hurkacz będzie faworytem potyczki ze znacznie bardziej doświadczonym Francuzem.





Hurkacz - Mannarino. Kto w kolejnej rundzie?

Hubert Hurkacz na rozpoczęcie Australian Open 2022 pokonał Białorusina Jegora Gierasimowa 6-2, 7-6, 6-7 i 6-3. Z kolei Adrian Mannarino potrzebował pięciu setów, by rozprawić się z Australijczykiem Jamesem Duckworthem 6-4, 2-6, 3-6, 6-2 i 6-1. Hurkacz to obecnie 11. tenisista rankingu ATP, natomiast Mannarino plasuje się w najnowszym zestawieniu na 69. pozycji.



W dotychczasowej karierze 24-letni Hubert Hurkacz triumfował w siedmiu turniejach singlistów, w tym w czterech rangi ATP. Trzy zwycięstwa Hurkacz odniósł w ubiegłym roku, triumfując w Metz, Miami i Delray Beach. Dziewięć lat starszy Adrian Mannarino wygrał łącznie 15 turniejów, ale tylko jeden w cyklu ATP. Miało to miejsce w 2017 roku w S-Hertogenbosch (Holandia).



Zobacz też: Australian Open. Fenomenalny mecz Kamila Majchrzaka!



Zwycięzca meczu Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino w trzeciej rundzie Australian Open 2022 zmierzy się z wygranym pary Mackenzie McDonald - Asłan Karacjew. Do tej pory Hurkacz grał z Mannarino tylko raz w swojej karierze. Na początku marca 2021 roku wygrał w Rotterdamie 6-3, 7-6 w meczu 1/16 finału.



Reklama

Hurkacz - Mannarino. O której godzinie mecz drugiej rundy Australian Open?

Mecz Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino w drugiej rundzie Australian Open odbędzie się w środę 19 stycznia. Hurkacz i Mannarino wyjdą na kort około godziny 7.00 - 7.30, w zależności od długości meczów poprzedzających.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. Hubert Hurkacz tym zagraniem podbił serca kibiców. WIDEO © 2021 Associated Press

Hurkacz - Mannarino. Gdzie oglądać transmisję w tv i online live stream?

Transmisja pojedynku Huberta Hurkacza z Adrianem Mannarino w ramach Australian Open w tv na kanale Eurosport 1. Mecz Hurkacza można obejrzeć również online live stream na Polsat Box Go oraz player.pl



Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Hubert Hurkacz - Aldrian Mannarino na sport.interia.pl.



Czytaj również: