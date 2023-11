Hurkacz był w tym zdecydowanie najlepszy. Co za słowa o Polaku. "Potwór z linii serwisowej"

Hubert Hurkacz zakończył już sezon. Zrobił to będąc dziewiątą rakietą świata w rankingu ATP. W jednej klasyfikacji to Polak jest zdecydowanym liderem i dominatorem. 26-letni wrocławianin zaserwował bowiem najwięcej asów w 2023 roku. Zrobił to 1031 razy, aż o 339 więcej niż drugi w tym zestawieniu Amerykanin Taylor Fritz. "Potwór z linii serwisowej" - napisał o Hurkaczu hiszpański portal.