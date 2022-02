We wtorek 22 lutego Hubert Hurkacz rozpocznie zmagania w turnieju singlistów podczas ATP w Dubaju. Rywalem "Hubiego" będzie Kazach Aleksander Bublik, z którym rywalizował już dwukrotnie. Dotychczasowy bilans spotkań wynosi 1-1, a jak będzie tym razem?



Hubert Hurkacz - Aleksander Bublik. Po raz drugi w Dubaju

Hubert Hurkacz, który w najnowszym rankingu ATP pozostał na 11. miejscu przystępuje do turnieju w Dubaju rozstawiony z "5". Hurkacz trafił w losowaniu na Bublika, a z tym rywalem mierzył się na otwarcie zmagań ATP w Dubaju w 2020 roku. Wówczas było to pierwsze starcie Hurkacz - Bublik i zakończyło się zwycięstwem Kazacha 6:2, 7:5. Wtedy już w drugiej rundzie Aleksander Bublik został wyeliminowany z turnieju po porażce ze Stefanosem Tsitsipasem. W ubiegłym sezonie Hurkacz doszedł do trzeciej rundy turnieju ATP w Dubaju, gdzie przegrał z Denisem Szapowałowem, natomiast Bublik odpadł w drugiej rundzie.



Ostatnio Hubert Hurkacz niespodziewanie przegrał w drugiej rundzie turnieju ATP w Rotterdamie z 19-letnim Włochem Lorenzo Musettim 3:6, 7:5, 3:6. W styczniu Hurkacz rywalizował w Australian Open, gdzie także pożegnał się z rywalizacją już na etapie drugiej rundy. Wówczas przegrał z Francuzem Adrianem Mannarino 4:6, 2:6, 3:6. Aleksander Bublik w poprzednim tygodniu walczył na kortach w katarskiej Dosze. Trzydziesty w rankingu ATP Kazach przegrał w drugiej z rundzie z niżej notowanym Niemcem Arthurem Rinderknechem. W lutym Bublik grał jeszcze w Rotterdamie oraz w Montpellier, gdzie po raz pierwszy w karierze triumfował w turnieju ATP.

Hurkacz - Bublik. Polak wyrównał stan meczów bezpośrednich

Hubert Hurkacz zmierzył się z Aleksandrem Bublikiem także na trawiastej nawierzchni w ramach zmagań w Wimbledonie w 2021 r. Wtedy Hurkacz bez najmniejszych problemów pokonał Bublika 6:3, 6:4, 6:2. Był to mecz trzeciej rundy, a Polak doszedł do półfinału.



Hubert Hurkacz - Bublik. O której godzinie mecz pierwszej rundy ATP w Dubaju?

Hubert Hurkacz zagra z Aleksandrem Bublikiem w I rundzie ATP w Dubaju we wtorek 22 lutego. Mecz Hurkacz - Bublik rozpocznie się najwcześniej o godzinie 12.30 (po zakończeniu meczu Karen Chaczanow - Alex De Minaur, który ruszy o 11.00). W przypadku zwycięstwa nad Bublikiem Hubert Hurkacz zmierzy się w drugiej rundzie turnieju ze zwycięzcą meczu Botic van de Zandschulp - Lloyd Harris.

Hurkacz - Bublik. Gdzie oglądać w tv i online? [Transmisja]

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Aleksander Bublik w ramach I rundy ATP w Dubaju w tv na sportowych kanałach Polsatu. Spotkanie Huberta Hurkacza można obejrzeć również online live stream na Polsat Box Go.



Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Hurkacz - Bublik na sport.interia.pl.

