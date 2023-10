Dla Naomi Osaki jest to niewątpliwie rok pełen wielkich zmian. Rywalka Igi Świątek w lipcu powitała na świecie swoje pierwsze dziecko i co ciekawe, szybko wznowiła treningi po ciąży, dając kibicom do zrozumienia, że niebawem wróci na kort. Jak podają zagraniczne media, nie wszystko układa się po myśli reprezentantki Japonii. Pojawiły się plotki, że zawodniczka rozstała się z partnerem, raperem Cordae.