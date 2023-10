Hubert Hurkacz z pewnością na długo zapamięta swój tegoroczny wypad do Azji. Polak nie jechał tam jako jeden z głównych faworytów do wygrania turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Za sobą miał dosyć nieudaną przygodę w US Open, gdzie z kolei jechał, jako ten który ma duże szanse na sprawienie nie lada niespodzianki, którą byłby awans np. do półfinału.