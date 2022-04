Hubert Hurkacz powalczy o pierwszy finał w singlu w 2022 roku. Rywalem Polaka będzie 18-latek z Hiszpanii - Carlos Alcaraz. To pierwsze spotkanie tych zawodników.

Hubert Hurkacz - Carlos Alcaraz. Kiedy półfinał w Miami?

Mecz Hubert Hurkacz - Carlos Alcaraz w półfinale ATP w Miami odbędzie się w sobotę 1 kwietnia. W ćwierćfinale Hurkacz pokonał rozstawionego z "1" Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 7:6, 6:3. Alcaraz to 16. zawodnik rankingu ATP i w poprzedniej rundzie po blisko dwóch godzinach i trzydziestu minutach pokonał Serba Miomira Kecmanovicia 7:6, 6:3, 7:6.

Hubert Hurkacz to triumfator turnieju w Miami z 2021 roku, kiedy to pokonał Jannika Sinnera. W tym sezonie Hurkacz grał w półfinale w Dubaju, ale wówczas przegrał z Andriejem Rublowem. Carlos Alcaraz w 2022 roku wygrał finał ATP w Rio de Janeiro, a w Indian Wells odpadł w półfinale. Warto dodać, że Hubert Hurkacz w parze z Amerykaninem Johnem Isnerem awansował do finału debla w Miami, który odbędzie się w sobotę 2 kwietnia.

Hurkacz - Alcaraz. O której godzinie półfinał?

Początek meczu Hurkacz - Alcaraz rozpocznie się ok. godziny 1.00 w nocy. Spotkanie Hubert Hurkacz- Carlos Alcaraz można oglądać w telewizji na kanale Polsat Sport. Transmisja dostępna także online live stream na Polsat Box Go. Walkę Huberta Hurkacza o finał można śledzić także na urządzeniach mobilnych. Relacja i wynik z meczu Hurkacz - Alcaraz na sport.interia.pl.

