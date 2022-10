Hubert Hurkacz zabrał głos po zwycięstwie nad groźnym rywalem

"Ważne zwycięstwo. Walczymy dalej" - napisał 25-letni wrocławianin po wygraniu z Francesem Tiafoe. Spotkanie z Amerykaninem trwało prawie dwie i pół godziny. Hurkacz zwyciężył 7:6 (11-9), 3:6, 6:3 .

Polak wciąż walczy o wyjazd do Turynu. Pewnych występu w finałach ATP jest pięciu tenisistów: Hiszpanie Carlos Alcaraz i Rafael Nadal, Grek Stefanos Tsitsipas, Norweg Casper Ruud oraz Serb Novak Djoković.

Tenis. Hubert Hurkacz w najgorszej pozycji

Do pozostałych trzech miejsce jest pięciu kandydatów. Hurkacz jest na razie w najgorszej pozycji. Wyprzedzają jeszcze go: Rosjanie Daniił Miedwiediew i Andriej Rublow, Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime oraz Amerykanin Taylor Fritz. Wszyscy biorą udział w turniejach albo we Wiedniu, albo w Bazylei, więc mogą punktować.

Polak w drugiej rundzie imprezy w stolicy Austrii zagra z Finem Emilem Ruusuvuorim. Ten mecz odbędzie się najprawdopodobniej w czwartek. Potem wrocławianin wystąpi jeszcze w halowym turnieju w Paryżu.