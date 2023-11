Hubert Hurkacz wykonał zadanie. Jest już w ćwierćfinale w Paryżu

Nie było to łatwe spotkanie dla Polaka. Miał prawo być zmęczony. Od turnieju w Bazylei gra niemal codziennie. Hurkacz jest jednak zbyt zdeterminowany w walce o Mastersa w Turynie, by się poddać. Mimo dwóch niewielkich kryzysów w obu setach dosyć pewnie pokonał Argentyńczyka.

Metamorfoza Hurkacza w pierwszym secie

Udowodnił to kolejnych gemach serwisowych. Oba wygrał dosyć swobodnie . Potrzebował 39 minut, by zwyciężyć pierwszego seta 6:4. Specjalnie się nie zmęczył, miał mentalną i tenisową przewagę.

Drugi set z małą wpadką

Cerundolo serwował potem nowymi piłkami. To był jednak w jego wypadku pozorny atut. Wykorzystał to raczej Hurkacz, który w niektórych akcjach mocno przyśpieszał i zmuszał przeciwnika do błędów. Przełamał ponownie Argentyńczyka i wyszedł na prowadzenie 4:3. Nie przegrał już gema. Spokojnie doprowadził ten mecz do zwycięstwa.