Hubert Hurkacz wraca na kort. Doborowa stawka, a w puli miliony dolarów!

Trzy miliony do podziału, ogromne pieniądze w Arabii Saudyjskiej!

Stawka jest zaś doborowa - w Arabii Saudyjskiej pojawi się aż pięciu graczy z TOP 10 listy ATP - oprócz Hurkacza będą to: Stefanos Tsitsipas, Daniił Miedwiediew, Andriej Rublow czy Taylor Fritz. Zagra również wracający po kontuzji Alexander Zverev, groźny Cameron Norrie czy byłe gwiazdy, jesienią pokazujące już niezłą formę: Dominic Tiem i Stan Wawrinka. - Gra w takich turniejach, jak ten, to świetna okazja do sprawdzenia się w starciach z najlepszymi zawodnikami świata. Pomaga ci zobaczyć, co jeszcze powinieneś poprawić w swojej grze poza sezonem, a do stycznia jest właśnie na to czas - mówi Hurkacz, cytowany przez stronę tuirnieju.